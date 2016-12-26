台股開盤上漲31.90點 報9110.54點
2016-12-26 13:38
台北股市今天收盤上漲31.90點，漲幅0.35%，報9110.54點，成交金額為315.42億元。（資料照，記者劉信德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天收盤上漲31.90點，漲幅0.35%，報9110.54點，成交金額為315.42億元。
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