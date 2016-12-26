當沖降稅 農曆年前過關無望

當沖交易減稅方案，農曆年前拍板幾無望。（資料照，記者王孟倫攝）

2016-12-26 12:18

〔記者吳佳蓉／台北報導〕當沖交易減稅方案，農曆年前拍板幾無望。財政部長許虞哲今於立法院財政委員會備詢時表示，財委會本週四就結束，即使立法院加開臨時會，委員會也不會開，來不及排案；且行政院已定調，針對當沖，不能只提降稅方案，金管會、證交所也須配套提出振興方案才能做。意即，農曆年前當沖降稅無望。

國民黨立委盧秀燕今質詢表示，先前財政部與金管會雙巨頭大動作拜會財委會立委，當沖降稅看起來勢在必行，急著要做，目前看起來卻進度停擺。

對此，許虞哲回應，確實財委會本週四就結束，週三、週四也沒排法案要審預算，修法降稅在時程上來不及。先前拜會各委員，委員間的意見也不同，因此目前方向上也尚未拍板。行政院也已表示，不希望財部單獨提出降稅方案，要等相關機關如金管會、證交所也要同步提出「非稅」的配套方案，一起做。

許虞哲指出，當沖降稅是許多國家都有的制度，有些對其課證交稅、有些課印花稅，但都沒有給予稅負優惠，雖然不是說這樣國內就不能給予當沖優惠，或財政部就反對降稅，而是既然國外不少國家，在沒有任何稅制優惠狀態下，就能把當沖交易量衝到占股市總交易量的3～4成，相關部會也應思考如何用稅以外其他措施來增加交易量。

盧秀燕表示，未來除非是朝野協商通過，否則不可能排案審議當沖降稅，還要等其他部會提出配套政策，那看起來農曆年前，當沖降稅過關已沒希望。