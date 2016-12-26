區間走揚 新台幣中午暫收32.143元

新台幣匯率早盤擺脫連日跌勢，呈現區間走揚格局，中午暫以32.143元兌1美元作收，升值2.7分。（資料照）

2016-12-26 12:07

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率早盤擺脫連日跌勢，呈現區間走揚格局，中午暫以32.143元兌1美元作收，升值2.7分，台北外匯經紀公司成交量為2.48億美元。

外匯交易員表示，不少國際金融市場因耶誕假期休市1天，外資也開始放長假，預料要明年初才會重新歸隊，在此情況下，匯市量能明顯萎縮。

外匯交易員指出，新台幣盤初隨主要亞洲貨幣反彈，但盤中升幅逐步收斂，午盤過後，是否由升轉貶，值得關注。