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終止連14漲 106年新北公告土地現值下跌0.37％

106年新北市地王由新板特區「板信商業銀行雙子星大樓」8度蟬聯，換算每坪約247萬元。（記者賴筱桐攝）

2016-12-26  10:39

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市106年度公告土地現值評議結果今天出爐，較105年平均下跌0.37%，終止民國92年以來，連續14年上漲趨勢，預計明年1月1日公告。另外，106年全市地王由新板特區「板信商業銀行雙子星大樓」8度蟬聯，換算每坪約247萬元。

地政局表示，106年公告土地現值作業期間（104年9月2日至105年9月1日），受國內整體經濟情勢不佳、不動產稅制紛擾及買賣雙方對價格認知差異，市場呈現保守觀望態度，交易量明顯下滑，根據實價登錄資訊，部分地區預售屋及新成屋價格呈現下滑走勢，成交行情大致持平或微跌，地價波動不顯著。

地政局分析，買賣交易量較多的行政區，板橋、永和屬於新北市高房價區域，受整體情勢不佳，市場銷售及成交價格略有下滑，106年公告土地現值分別下跌2.16%及1.78%，淡水、五股受淡海新市鎮及洲子洋重劃區新成屋價格向下修正影響，分別下跌1.02%及0.96%；另新店、土城有中央新村北側區段徵收區及土城暫緩發展區市地重劃案完工，適度反映市場行情，分別上漲1.98%及1.64%。

106年新北市地王由板橋區新府路與縣民大道交叉口的板信商業銀行雙子星總部大樓所在地8度蟬聯，106年公告土地現值為每平方公尺74萬9000元，換算每坪達247萬餘元，較105年下跌3.6%。

最低價土地為烏來區桶后附近與福山植物園之保安保護區，公告土地現值每平方公尺170元，換算每坪地價約562元，與105年相較呈現持平情形。

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  • 新北市106年度公告土地現值評議結果今天出爐，較105年平均下跌0.37%。（記者賴筱桐攝）

    新北市106年度公告土地現值評議結果今天出爐，較105年平均下跌0.37%。（記者賴筱桐攝）

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