終止連14漲 106年新北公告土地現值下跌0.37％
2016-12-26 10:39
106年新北市地王由新板特區「板信商業銀行雙子星大樓」8度蟬聯，換算每坪約247萬元。（記者賴筱桐攝）
〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市106年度公告土地現值評議結果今天出爐，較105年平均下跌0.37%，終止民國92年以來，連續14年上漲趨勢，預計明年1月1日公告。另外，106年全市地王由新板特區「板信商業銀行雙子星大樓」8度蟬聯，換算每坪約247萬元。
地政局表示，106年公告土地現值作業期間（104年9月2日至105年9月1日），受國內整體經濟情勢不佳、不動產稅制紛擾及買賣雙方對價格認知差異，市場呈現保守觀望態度，交易量明顯下滑，根據實價登錄資訊，部分地區預售屋及新成屋價格呈現下滑走勢，成交行情大致持平或微跌，地價波動不顯著。
地政局分析，買賣交易量較多的行政區，板橋、永和屬於新北市高房價區域，受整體情勢不佳，市場銷售及成交價格略有下滑，106年公告土地現值分別下跌2.16%及1.78%，淡水、五股受淡海新市鎮及洲子洋重劃區新成屋價格向下修正影響，分別下跌1.02%及0.96%；另新店、土城有中央新村北側區段徵收區及土城暫緩發展區市地重劃案完工，適度反映市場行情，分別上漲1.98%及1.64%。
106年新北市地王由板橋區新府路與縣民大道交叉口的板信商業銀行雙子星總部大樓所在地8度蟬聯，106年公告土地現值為每平方公尺74萬9000元，換算每坪達247萬餘元，較105年下跌3.6%。
最低價土地為烏來區桶后附近與福山植物園之保安保護區，公告土地現值每平方公尺170元，換算每坪地價約562元，與105年相較呈現持平情形。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 獨家》遼寧艦逼近？花蓮基地F-16緊急升空
- 英國著名流行歌手喬治麥可逝世 享年53歲（影音）
- 反同喊話要公投 尤美女：我們無權決定別人的人權
- 老師一句話 文史工作者花10年工夫認識家鄉茶事
- 騎車迷途80公里 失智婦驚魂10小時
- 自由廣場》蔡英文的豬隊友？
- 《陪障礙孩子過節》香光寺法師 教做菩薩耶誕樹卡
- 慢島劇團《南薑‧香茅‧罌粟花》讀劇會
- 華千涵入戲深 不捨斷開陳謙文
- 獨家》空軍出動RF-16偵照機 拍到遼寧號囉！
- 坦言反感男男接吻 柯P：但人家喜歡干你屁事
- 年金請領 中小學教師擬117年改為60歲
- 虎爸送耶誕禮 簽回艾維拉
- 新北公立國小近4成校警身障 家長憂安全
- 〈旅遊的滋味〉振翅飛翔的白鴿車站
- 桃竹竹苗爭取 健保總額增4億
- 嘉義濟生病院 局部重建做為文化館
- 謝志偉臉書談納粹事件 李大維：他的身分不是電視主持人
- 童話世界變佛門淨地 夢幻城堡是危樓
- 星期專訪》中研院長廖俊智︰急盼萬靈丹 台灣恐走偏
- 台生扮納粹風波 郁慕明有「與眾不同」看法
- 自由廣場》敬致三軍統帥的四點意見
- 回味耶誕好戲「歐布」老友鬩牆最經典
- 護預算 觀光局：2017為台灣生態旅遊年
- （影音）玖壹壹春風夜店狂歡 爽與巨乳金髮妞熱舞
- 黃國昌被罷免 邱毅：很快便現出原形
- （台南）迎古禮試新妝 東門春牛關公臉
- 北市高中職以下各校人行道 今起全面禁菸
- 扮納粹延燒外國網站 意外凸顯台灣悲慘處境…
- 蠢毒蟲想扮蜘蛛人 卡天花板受罪2小時被拖出
- 台大與國北教大「想婚」至少交往3～5年
- 〈折翼少年〉不再含怒到日落
- 無米樂學童好樂！農地拔蘿蔔、放風箏…
- 學界掛名浮濫 台大校長楊泮池沉重檢討
- 明起轉冷 元旦可望回溫
- 貝克漢踢球一把罩 洗手做羹湯廚藝了得
- 昔打架入獄少年 今當老闆煮美食助人
- 「嫩妻條款」月撫慰金要砍 請領條件從嚴
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 MAC calls for cross-strait ties without preconditions
- 跨年迎新年 貓纜延長營運到凌晨2點
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：終止連14漲 106年新北公告土地現值下跌0.37％
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分