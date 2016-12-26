| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
柳營老夫婦騎機車遭撞重傷 生命垂危 貪警李世昌坦承收賄千萬 雄檢偵結貪污治罪起訴 BOSE下修家庭劇院的空間需求
 首頁 > 財經

成交量縮持續震盪 台股守9000點大關

2016-12-26  10:03

〔記者陳柔蓁／台北報導〕今早台指期、金融期及電子期開高，在台積電、大立光為首的電子權值股帶動下，早盤指數翻紅，但表現續弱，台股開紅，臺北時間9點52分，來到點9093點，預估成交金額僅343億元。

台北外匯市場新台幣匯率今天以1美元兌32.13台幣開盤，升4分。

類股部分，塑化、電機、橡膠、光電、電子零組件上漲近0.5％，資服最弱勢，跌0.09％。

半導體矽晶圓（silicon wafer）廠上週與國內半導體廠敲定明年第一季12吋矽晶圓合約價，是近8年首度漲價，平均漲幅約 10％，20奈米以下先進製程矽晶圓大漲10美元，受惠者環球晶（6488）上漲0.88％，報115元。台勝科（3532）最高來到68.5元。

觀察大型權值股表現，台積電（2330）上漲0.56％，報179.5元。股王大立光（3008）上漲0.14％，報3555元。鴻海（2317）上漲0.36％，報83元。南亞科（2408）下跌1.01％，報49元。富邦金（2881）上漲0.3％，報50元。聯發科（2454）下跌0.6％，報215元。

玉晶光（3406）下跌4.62％，報99.2元。

分析師表示，外資才剛放假，在一月底前買盤無力，短期量能維持低迷，大盤指數延續偏空趨勢，均線持續下彎，週KD已呈現死亡交叉，建議保守操作。

廣告
  • 臺北時間9點52分，來到點9093點，預估成交金額僅343億元。（圖擷取自台灣證交所）

    臺北時間9點52分，來到點9093點，預估成交金額僅343億元。（圖擷取自台灣證交所）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台股
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤香菇燒賣
香噴噴！麻油蛋酒
孩子最愛♥薯薯餐
完美煎豆腐4個技巧
轉寄

標題：成交量縮持續震盪 台股守9000點大關


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月26日‧星期一‧丙申年冬月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.