成交量縮持續震盪 台股守9000點大關

2016-12-26 10:03

〔記者陳柔蓁／台北報導〕今早台指期、金融期及電子期開高，在台積電、大立光為首的電子權值股帶動下，早盤指數翻紅，但表現續弱，台股開紅，臺北時間9點52分，來到點9093點，預估成交金額僅343億元。

台北外匯市場新台幣匯率今天以1美元兌32.13台幣開盤，升4分。

類股部分，塑化、電機、橡膠、光電、電子零組件上漲近0.5％，資服最弱勢，跌0.09％。

半導體矽晶圓（silicon wafer）廠上週與國內半導體廠敲定明年第一季12吋矽晶圓合約價，是近8年首度漲價，平均漲幅約 10％，20奈米以下先進製程矽晶圓大漲10美元，受惠者環球晶（6488）上漲0.88％，報115元。台勝科（3532）最高來到68.5元。

觀察大型權值股表現，台積電（2330）上漲0.56％，報179.5元。股王大立光（3008）上漲0.14％，報3555元。鴻海（2317）上漲0.36％，報83元。南亞科（2408）下跌1.01％，報49元。富邦金（2881）上漲0.3％，報50元。聯發科（2454）下跌0.6％，報215元。

玉晶光（3406）下跌4.62％，報99.2元。

分析師表示，外資才剛放假，在一月底前買盤無力，短期量能維持低迷，大盤指數延續偏空趨勢，均線持續下彎，週KD已呈現死亡交叉，建議保守操作。