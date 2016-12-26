12/26重要財經新聞一覽

2016-12-26 09:15

自由時報財經︰面板大咖中國失利 紛返台創業

台灣面板、半導體人才相繼被中國鎖定挖角由來已久，但另一方面，過去前往中國發展的面板台籍主管，如陳立宜、朱克泰、連水池等，陸續傳出離職或返台創業消息，顯示中國也不是個人才可以久居之地。

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蘋果日報財經︰預防醫學 台塑集團首設 健康管理中心

台塑集團繼疾病治療、老人照護後，將補足醫療領域最後一塊拼圖──「預防醫學」。由台塑生醫籌備3年的「i醫健康管理中心」，首座據點明年3月正式開幕，2年內將在全台開設4個點，並計劃最快2019年前進對岸，擁抱16兆人民幣產值的「健康中國2030」商機。

工商時報財經︰暌違8年 漲聲響起！ 矽晶圓明年Q1喊漲10％

暌違8年，半導體矽晶圓（silicon wafer）終於再度「漲」聲響起！矽晶圓廠上周與國內半導體廠敲定明年第一季12吋矽晶圓合約價，是近8年首度漲價，平均漲幅約10％，20奈米以下先進製程矽晶圓更是一口氣大漲10美元，環球晶、台勝科成為最大受惠者。

中國時報財經︰「亞洲‧矽谷中心」揭牌 總統：台灣將全面進入物聯網時代

「亞洲‧矽谷計畫執行中心」25日在桃園市中壢區揭牌，副總統陳建仁致詞時表示，台灣未來要導入創新文化與思維。此外在物聯網的整合、技術上，台灣將會很有好的發展，並以人才和技術，讓台灣成為世界新樞紐。

星島日報財經︰回歸A股獲放行 華融料籌210億

資產總值逾1萬億元（人民幣，下同）的中國最大壞帳處理公司中國華融（2799），獲中證監「開綠燈」回歸A股，並已上載初步招股文件。雖然未有具體公布是次招股價，但華融表明不會低於每股資產淨值2.77元。按此推斷，市場預計其集資額或高達210億港元。