亞矽中心揭牌 施振榮：盼台灣成為矽文明發祥地

宏碁創辦人施振榮接任「亞洲˙矽谷物聯網產業大聯盟」榮譽會長。（記者卓怡君攝）

2016-12-25 14:38

〔記者卓怡君／台北報導〕國發會今日正式為「亞洲˙矽谷」計畫執行中心舉辦揭牌儀式，宏碁集團創辦人施振榮應邀擔任「亞洲˙矽谷物聯網產業大聯盟」榮譽會長，協助政府推動相關計畫。施振榮表示，未來有賴政府政策引導，加上民間業者積極掌握契機，並以強烈的企圖心，打造台灣成為東方矽文明（Si-vilization）的發祥地。

國發會在桃園正式成立「亞洲˙矽谷」計畫執行中心，同時號召民間業者一同參與「亞洲˙矽谷」計畫，籌組成立「亞洲˙矽谷物聯網產業大聯盟」，除宏碁、聯發科、研華等物聯網領域大咖參與發起外，也納入新創團隊的新勢力加入，並特別邀請科技業界最有創新思維的Stan哥－施振榮，擔任大聯盟的榮譽會長。

施振榮表示，「亞洲˙矽谷」的亞洲，代表的是世界最大的市場，矽谷則代表創新的精神。台灣如今已是名符其實的世界矽島，半導體技術最領先、密度最高、產量也最大。未來在此基礎上，台灣如何不斷創新將是我們要努力的方向，才能掌握未來的機會。

他指出，1966年12月3日，在高雄成立了台灣的第一個加工出口區，啟動了台灣勞力密集的代工產業發展；到了1980年12月15日，新竹科學園區正式成立，則啟動台灣高科技產業的發展，宣告研製代工時代的來臨，也讓台灣在世界產業供應鏈上取得關鍵角色。

2016年12月25日的今日，施振榮說，「亞洲˙矽谷」計畫在桃園啟動，可謂是台灣腦力密集的時代來臨，產業型態將整合服務＋製造＋品牌，未來一定能再一次吹起台灣經濟奇蹟的號角。

他並分析說，在加工出口區時代，主管機關是經濟部，但在科學園區時代，主管機關則是科技部（原國科會），但在「亞洲˙矽谷」的新時代，主管機關則是國發會，也代表不同時代政府的不同思維，已由製造業轉向服務業，由有形轉向無形，從微笑曲線來看，也已由中間先走向左端，如今繼續借重我們在製造與研發的基礎上，再進一步轉向右端發展，創造價值，且很重要的是思維要由過去的「由左想右」，未來轉向「由右引左」的新思維。

他也認為，且由國發會負責「亞洲˙矽谷」計畫，各部會、各產業、各縣市總動員，這也是台灣經濟產業發展總動員，和以前不同，從勞力密集走向技術密集再到多元腦力（智慧）密集的時代來臨，要帶領台灣產業順利轉型升級。

施振榮表示，過去全球產業分工，各公司往往各自為政，但未來要以市場為導向，關鍵在資源整合，以台灣已有的優勢，根據不同的市場需求來整合各產業，服務業與製造業也要跨域合作。

特別是過去二次為推動台灣產業的轉型升級，政府都有立特別法的專法，「亞洲˙矽谷」計畫雖然沒有立特別法，但他指出，未來如何在現有法律基礎上，政府以政策來鼓勵創新整合，做為面對國際的新策略，並以整案複製及整案輸出的新模式來創造效益。

施振榮指出，重要的是要創造新商業服務模式，且要有由民間來主導的新思維。他強調說，創新最重要的就是要塑造創新的文化並建構創新的群聚，而要塑造創新的文化，就需要有承擔風險＋投資未來＋容錯文化。

至於群聚則要以市場需求來引導，以多元、專業、跨業來陸續形成有效的群聚。這些都有待政府政策的領導下，以實際的市場需求來引導，透過示範性的旗艦計畫來陸續形成。

面對未來的機會，他指出，未來我們如何在世界矽島這個定位的基礎上，強化創新，以台灣的優質生活創新應用來引導，讓台灣成為「亞洲˙矽谷」的創新聚落。

為了推動相關的創新應用解決方案，他也強調，國內業者要有「跨業垂直虛擬整合」的觀念，來組成大大小不同領域的「虛擬夢幻團隊」，可大可小，重要的是各縣市一起動員，不論市場大小或資源多寡，透過差異化，選定自己有優勢的特色來發展，組自己的虛擬夢幻隊伍。

施振榮強調，台灣未來要走的方向應該是百花齊放，讓不同領域的創新都可展現成果，政府則是要以政策來替大家搭建出可以有效創新的舞台。

施振榮表示，台灣以現有世界矽島的基礎，未來可以在世界經濟的舞台上打出好牌，未來有賴政府政策引導，加上民間業者積極掌握契機，並以強烈的企圖心，打造台灣成為東方矽文明（Si-vilization）的發祥地，落實到每天的工作與生活之中。

雖然要實現這個夢想，未來需要不斷努力，也需要時間，但他相信，即使經歷挫折，相信一代傳一代，一棒交一棒後，定能實踐「亞洲˙矽谷」的終極目標。