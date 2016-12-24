大福彩、大福獎摃龜！今彩539頭獎開出1注

2016-12-24 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕今（12月24日）開獎的第105000103期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第105000308期今彩539頭獎開出1注，由新北市淡水區水源街一段33號的鑫富貴商行開出。

第105000103期大福彩中獎號碼為：「06、11、15、16、25、30、37，特別號26」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共80注獲得，每注可得4000元；肆獎共1637注獲得，每注可得400元；普獎共1萬1939注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共9注獲得，每注可得10萬元。

第105000308期今彩539中獎號碼為「09、11、15、17、18」，頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共202注獲得，每注可得2萬元；參獎共7382注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬7744注獲得，每注可獲得50元。

第105000308期39樂合彩中獎號碼為「09、11、15、17、18」，四合共開出5注，每注可得21萬2500元；三合共276注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8277注中獎，每注可得1125元。

第105000308期3星彩中獎號碼為「129」，正彩共33注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第105000308期4星彩中獎號碼為「1967」，正彩共22注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。