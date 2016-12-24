大福彩、今彩539 開獎囉！

2016-12-24 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕今天（12月24日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大福彩：06、11、15、16、25、30、37，特別號26。

今彩539：09、11、15、17、18。

39樂合彩：09、11、15、17、18。

3星彩：129。

4星彩：1967。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」