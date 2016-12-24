| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 財經

中租辜仲立秀舞技 妻辜周靖華搞笑賀節影片「回敬」

2016-12-24  17:57

〔記者李靚慧／台北報導〕上週中租企業舉辦尾牙，總裁辜仲立瞞著夫人辜周靖華狂練舞技數月，讓員工「驚豔」。時隔一周，辜周靖華以網路上現成的App，配上辜仲立的大頭照，製作搞笑賀節影片「回敬」。

中租企業集團上週舉辦集團尾牙，總裁辜仲立化身「星際爭霸戰」艦長，與中租控股董事長陳鳳龍、中實控股董事長黃炳彰聯手熱舞，炒熱會場氣氛。

據了解，辜仲立自行規劃尾牙節目內容，對外保密到家，連老婆都不透露，妻子辜周靖華當天在台下，才首次看到辜仲立的舞姿。

因為辜仲立上週的表演大獲好評，辜周靖華日前拿了辜仲立、陳鳳龍、黃炳彰三人的大頭照，自行製作搞笑影片，祝賀集團員工們耶誕快樂，平日嚴肅的三人，配上搞笑舞蹈極為逗趣。

相關影音

廣告
  • 中租集團總裁辜仲立化身星際艦長熱舞，今天妻子則製作一支搞笑短片「回敬」。（記者李靚慧攝）

    中租集團總裁辜仲立化身星際艦長熱舞，今天妻子則製作一支搞笑短片「回敬」。（記者李靚慧攝）

  • 辜周靖華今天以搞笑影片「回敬」老公辜仲立。（記者李靚慧攝）

    辜周靖華今天以搞笑影片「回敬」老公辜仲立。（記者李靚慧攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中租 辜仲立 辜周靖華
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤海產粥
滷一鍋小豆乾
萬用好物✤XO醬
耶誕派對輕鬆辦！
轉寄

標題：中租辜仲立秀舞技 妻辜周靖華搞笑賀節影片「回敬」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月24日‧星期六‧丙申年冬月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.