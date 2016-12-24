中租辜仲立秀舞技 妻辜周靖華搞笑賀節影片「回敬」

2016-12-24 17:57

〔記者李靚慧／台北報導〕上週中租企業舉辦尾牙，總裁辜仲立瞞著夫人辜周靖華狂練舞技數月，讓員工「驚豔」。時隔一周，辜周靖華以網路上現成的App，配上辜仲立的大頭照，製作搞笑賀節影片「回敬」。

中租企業集團上週舉辦集團尾牙，總裁辜仲立化身「星際爭霸戰」艦長，與中租控股董事長陳鳳龍、中實控股董事長黃炳彰聯手熱舞，炒熱會場氣氛。

據了解，辜仲立自行規劃尾牙節目內容，對外保密到家，連老婆都不透露，妻子辜周靖華當天在台下，才首次看到辜仲立的舞姿。

因為辜仲立上週的表演大獲好評，辜周靖華日前拿了辜仲立、陳鳳龍、黃炳彰三人的大頭照，自行製作搞笑影片，祝賀集團員工們耶誕快樂，平日嚴肅的三人，配上搞笑舞蹈極為逗趣。

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