台塑汽、柴油 下週不調漲
2016-12-24 17:23
〔記者鄭琪芳／台北報導〕台塑石化下午宣布，考量近期國際油價走勢與國內市場競爭力等因素後，下週汽、柴油價格均不調整，台塑化油品參考零售價格不變，92無鉛汽油每公升24.8元、95+無鉛汽油每公升26.3元、98無鉛汽油每公升28.6元、超級柴油每公升22.3元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 中國首都在哪裡？ NMB48成員答「台灣」
- 高中生校慶穿納粹服挨轟 校方回應了！
- 核武競賽再開？ 日本表態反對《禁核武條約》
- 智庫調查︰迫企業提高非典型勞工
- 陳幸妤診所今開幕 開心父親阿扁能致詞
- 虎尾農會有成 發表新品種花卉
- 大學生巧手 聖誕老人飛越校園
- 《星際大戰》莉亞公主嘉莉費雪 驚傳搭機時心臟病發
- 中投欣裕台附隨組織案 國民黨敗訴
- 歐巴馬簽署法案 打破台美軍事交流門檻
- 美女主播忘記桌子是透明 小褲褲被看光光…
- 張立昂肌肌全都露 急尋買家
- 溫網金牌手出院 親友團聚更療癒
- 板中組裝雲霄飛車 腦麻生歡樂首航
- 耶誕假期酒後想「來一發」 醫師提醒：別喝太多
- 黨產法律戰 顧立雄：才開打一分鐘
- 男模正式歸位 裕隆煙火秀
- 騎偷來的卡打車上派出所洗澡 自投羅網
- 台東高中校慶男生反串 可愛破表
- 強國電影吸金2017億 第1名是這一部
- 明耶誕假期好天氣 下週二起天氣不穩定
- 瑞莎女兒正面照流出 混血巨眼萌翻
- 中國航母「遼寧號」到西太平洋遠訓 美日緊張了
- 廟名相反非誤植 受天宮天空步道敲定「先徵圖、後施工」
- 袁惟仁賓士長髮妹起底 疑是世新校花陳葳
- 辛誌揚3天投21局 日教練︰投太多了
- 新豐漁農民爭取補償案延燒 醞釀反星光部隊來台受訓
- 自由廣場》減輕病痛自然死
- 刑事局檢驗毒咖啡 二級毒品甲基安非他命最多
- 中職》關於新合約 郭泓志：還沒有談到
- 賣散裝蛋 包材只能用一次
- 63年無主骨骸 找到回家的路
- 老婦失蹤5天 自藏冷凍櫃尋短
- （影音）小V寶賴皮趴地不洗澡 徐若瑄超崩潰
- 俏麗女孩竟是車手 2個月騙6百萬
- 金山五公共湯屋 免費泡湯開放囉
- 《星戰》莉亞公主搭機心臟病發 一度停止呼吸
- 北京打壓我參與國際 外交部：近來有加劇之勢
- 《NBA 》 前教練爆料好強、自私、不防守 甜瓜不在意
- 平安夜不平安 埤頭工業區兩工廠遭祝融
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台塑汽、柴油 下週不調漲
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分