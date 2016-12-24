大肚山科技走廊緊臨斷層？ 都發局：還很遠

2016-12-24 16:40

〔記者黃鐘山、張軒哲／台中報導〕市府規劃將大肚山東側的后里中科、台中工業區及精密機械園區等產業聚落，串連成「大肚山科技走廊」，但環保團體質疑當地位處斷層帶，建議發展為生態綠帶。市府都發局則回應，科技走廊與西側大甲斷層非緊臨，會兼顧產業發展與環境保護。

市府為帶動台中工業升級，並轉換為知識經濟發展，在「台中市區域計畫」中，規劃將大肚山東側的后里中科、台中工業區及精密機械園區等既有產業聚落，串連形成「大肚山科技走廊」。對此，環保署日前開會時，有環評委員質疑科技走廊位處斷層帶，建議轉型生態綠帶。

大肚山學會召集人吳金樹說，科技走廊將在神岡新設工業園區，民國24年中部大地震，當地是台灣地震史上死傷人口密度最高區域，開發工業區將引進更多居住人口，會增加民眾財產跟居住安全的風險，但若轉型為生態綠帶，可以降低地震發生時的人員傷亡。

都發局長王俊傑說，經濟部發布的「活動斷層地質敏感區（F0012大甲斷層）」，北起大甲區大安溪南岸，向南延伸至大肚區崁子頂一帶，「科技走廊」位於地質敏感區之外；而依現有法令，斷層帶經過地區，僅有兩側15公尺區域需進行管制，科技走廊與西側大甲斷層並非緊臨，仍有5至6公里距離。

王俊傑強調，市府十分重視大肚山台地豐富的生態環境，已完成第一階段相關資源調查，生態資源或文化景觀敏感地區，未來將朝向綠色軸帶發展，以強化自然棲地保育，建立生態綠色基盤，再進行後續規劃，並納為未來國土計畫擬定參考。