12/24重要財經新聞一覽

2016-12-24 09:28

自由時報財經︰林萬億：18％分年砍 最晚6年退場

為支付退休軍公教十八％優存利息，國庫每年要耗費數百億元，十八％優存問題也被視為年金改革的「重中之重」，國家年金改革委員會副召集人林萬億昨宣布，退休軍公教十八％優存利息將儘速走入歷史，最晚在六年內退場，相關修法草案最遲在明年五月前送立院審議。

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蘋果日報財經︰共組聯盟 美光拉攏兩岸記憶體廠

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工商時報財經︰17檔新政加持 迎春燕

2017年將至，市場期待台灣走出新格局、新氣象。政府對內規畫發展5+2創新產業，並投入4,000億元擴大內需、推動公辦都更等，對外也宣示新南向政策引導企業投資，此趨勢將牽動6大類、共17家企業，包括宏遠、台船等新政概念股，可望受惠景氣回溫及政策利多，成為明年盤面關注焦點。

中國時報財經︰川普一旦發動貿易戰 對陸課重稅 經部：影響我供應鏈及台商

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星島日報財經︰港股觸五月低位 北水尾市掃建行

聖誕長假期前最後一個交易日，港股弱勢未除，恒指創逾5個月低位；不過，臨近尾市滬港通南下資金湧入追捧建行（939），建行一枝獨秀急升令大市跌幅收窄，但港股仍無力扭轉跌市，收報21574點，跌61點。分析預期聖誕長假期後市況仍然靜局，要到明年資金才會重新部署入市。