| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
廢棄建築物大火 竹市中正台商圈佈滿消防車 禮客歲末促銷ROOTS特賣1折起
 首頁 > 財經

中租-KY（5871） 11月自結獲利 續創歷年同期新高

2016-12-23  19:37

〔記者李靚慧／台北報導〕中租-KY（5871）公告2016年11月自結獲利，合併稅後盈餘5.9億元，創歷年11月新高、年增10%，累計前11月合併稅後盈餘66.6億元，年增7%，累計每股稅後盈餘（EPS）5.85元。

中租指出，11月台灣獲利較上月成長24%，主要因新增撥款增加、呆帳費用因資產品質趨穩減少，中國市場方面，11月新增撥款創今年新高，當月獲利較去年同期呈雙位數成長。

展望今年獲利表現，中租指出，因新增撥款持續增溫、費用控制得宜，預估今年全年獲利將可持續維持成長。

廣告
  • 圖為中租董事長陳鳳龍（資料照，記者李靚慧攝）

    圖為中租董事長陳鳳龍（資料照，記者李靚慧攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中租 中租控股 中租集團 獲利
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤咖哩歐姆蛋肉排
好家菜✤日式燉蘿蔔
冬甜湯✤桂圓紫米露
耶誕大餐58道
轉寄

標題：中租-KY（5871） 11月自結獲利 續創歷年同期新高


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月23日‧星期五‧丙申年冬月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.