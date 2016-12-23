中租-KY（5871） 11月自結獲利 續創歷年同期新高
2016-12-23 19:37
〔記者李靚慧／台北報導〕中租-KY（5871）公告2016年11月自結獲利，合併稅後盈餘5.9億元，創歷年11月新高、年增10%，累計前11月合併稅後盈餘66.6億元，年增7%，累計每股稅後盈餘（EPS）5.85元。
中租指出，11月台灣獲利較上月成長24%，主要因新增撥款增加、呆帳費用因資產品質趨穩減少，中國市場方面，11月新增撥款創今年新高，當月獲利較去年同期呈雙位數成長。
展望今年獲利表現，中租指出，因新增撥款持續增溫、費用控制得宜，預估今年全年獲利將可持續維持成長。
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