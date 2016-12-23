彰銀案 台新金：林揆談話與政院立場前後矛盾
2016-12-23 18:01
〔記者盧冠誠／台北報導〕針對彰銀（2801）案，台新金（2887）今天發表7點聲明，呼籲政府負責解決政府製造的問題，並認為行政院長林全昨日的談話，與稍早行政院宣示處理彰銀的立場，前後矛盾，令外界無所適從。
台新金財務長林維俊表示，12月19日行政院發言人徐國勇曾提3點說明，包括總統府對彰銀經營權一事，沒有任何介入、指示，連討論都沒有；行政院認為，財政部對於課稅有公權力，因此不宜介入股票公開上市民營公司徵求委託書的問題；以及不論公司派、市場派等對徵求委託書問題，由市場機制自行處理等。
林維俊指出，行政院公開表示政府將不介入彰銀經營權，台新金認為符合原來合約精神，感佩政府將許諾進行金融的轉型正義。
但林全昨日於公開場合宣稱：「政策部份要不要爭取彰銀經營權，行政院其實尊重前政府的作法，也就是彰銀的公股要爭取經營權。」
對此，林維俊認為，這種說法和林院長之前在監察院的證詞、以及稍早行政院宣示處理彰銀的立場，前後矛盾，令外界無所適從，台新金呼籲政府宜儘速出面負責解決政府製造的問題。
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