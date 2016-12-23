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因應年關資金需求 央行1月減標900億元定存單

2016-12-23  16:59

〔記者盧冠誠／台北報導〕因應農曆年關資金需求，中央銀行今天宣布，明年1月標售的364天期定期存單，將由1600億元暫調降為1000億元，2年期300億元定存單則暫停標售一次，合計減少標售900億元。

行庫主管表示，央行去年2月的農曆春節，也曾暫停標售一次2年期定存單，至於364天期定存單，自2014年2月重啟標售以來，則未有調降金額的紀錄。

央行昨舉行年終理監事會議，如預期連續2季維持代表政策利率的重貼現率為1.375％不變；央行總裁彭淮南表示，台灣經濟屬於溫和成長，央行仍將維持寬鬆的貨幣政策。

央行官員表示，未來定存單標售的金額是否提高、降低或不變，將考量市場資金情況而定。

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  • 因應農曆年關資金需求，中央銀行今天宣布，明年1月減少標售900億元定期存單。圖為央行總裁彭淮南昨日主持理監事會議會後暨年終記者會。（資料照，記者王藝菘攝）

    因應農曆年關資金需求，中央銀行今天宣布，明年1月減少標售900億元定期存單。圖為央行總裁彭淮南昨日主持理監事會議會後暨年終記者會。（資料照，記者王藝菘攝）

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