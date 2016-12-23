連7貶 新台幣重貶1.4角收32.17元 創5個月新低

2016-12-23 16:14

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天受到外資匯出影響，終場重貶1.4角，以32.17元兌1美元作收，匯價連7貶並創逾5個月新低，台北外匯經紀公司成交量為12.24億美元。

累計本週新台幣共貶值2.03角，貶幅為0.63％；展望下週，外匯交易員認為，外資趕在耶誕假期前最後一個交易日匯出，接下來應該會放假到明年初，使得實質性拋補以及國際美元強弱，將成為影響匯價升貶重要因素。

新台幣今以32.090元開出，最高32.060元、最低32.172元，終場收32.170元。