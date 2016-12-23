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三大法人賣超70億 外資賣超64億

台股集中市場三大法人外資賣超、投信賣超、自營商賣超，合計賣超新台幣70.01億元。（資料照，記者陳志曲攝）

2016-12-23  15:07

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資賣超、投信賣超、自營商賣超，合計賣超新台幣70.01億元。

外資今天賣超64.85億元，投信賣超3.63億元，自營商賣超1.53億元。三大法人合計賣超70.01億元。

台股今天跌40.11點，收在9078.64點，成交值新台幣525.56億元。

105年12月23日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 643,263,150 1,125,050,795 -481,787,645
自營商（避險） 3,153,281,860 2,824,449,970 328,831,890
投信 400,102,480 763,671,439 -363,568,959
外資及陸資 10,949,797,764 17,434,891,598 -6,485,093,834
合計 15,146,445,254 22,148,063,802 -7,001,618,548

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