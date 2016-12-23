三大法人賣超70億 外資賣超64億
2016-12-23 15:07
台股集中市場三大法人外資賣超、投信賣超、自營商賣超，合計賣超新台幣70.01億元。（資料照，記者陳志曲攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資賣超、投信賣超、自營商賣超，合計賣超新台幣70.01億元。
外資今天賣超64.85億元，投信賣超3.63億元，自營商賣超1.53億元。三大法人合計賣超70.01億元。
台股今天跌40.11點，收在9078.64點，成交值新台幣525.56億元。
|105年12月23日 三大法人買賣金額統計表（元）
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|643,263,150
|1,125,050,795
|-481,787,645
|自營商（避險）
|3,153,281,860
|2,824,449,970
|328,831,890
|投信
|400,102,480
|763,671,439
|-363,568,959
|外資及陸資
|10,949,797,764
|17,434,891,598
|-6,485,093,834
|合計
|15,146,445,254
|22,148,063,802
|-7,001,618,548
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