台幣貶 外資賣 台股跌40點失守9100點

2016-12-23 13:51

〔記者陳永吉／台北報導〕由於外資放耶誕長假，台股今天交投冷清，在權值股休息下，內資為主的中小型股表現較佳，不過因為外資現貨市場連5賣、期貨多單也同步減少，加上新台幣重貶，使得加權股價指數今天失守9100點，收在9078..64點，下跌40.11點，成交值525億元。

今天電子權值股明顯休息，台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）多數時間在盤下游走，昨天強勢的面板雙虎今天也在平盤附近震盪，僅有南亞科（2408）因為DRAM產業榮景到明年首季都沒烏雲，今天爆量一度站上50元，創下一年來新高價。

傳產股則出現獲利了結賣壓，如塑化、鋼鐵，其中二線塑化股華夏（1305）、台達化（1309）、台苯（1310）、國喬（1312）跌幅都在3%上下，華夏跌幅超過5%；下半年漲多的鋼鐵股盛餘（2029）、中鴻（2014）跌幅在4%左右，拖累鋼鐵股跌幅超過1%。

今天強勢個股則以中小型股為主，如今年收購美國消費性電子商務平台廠 Monoprice的岳豐（6220），因為開始認列Monoprice營收，預期12月營收將大幅成長，股價攻上漲停；基因（6130）則因被收購，收購價格溢價12%，今天股價也攻上漲停。

法人表示，外資放長假，交易清淡，從今天盤面來看，內資對原物料股也有結帳賣壓，僅有個別有題材的個股有表現，預期下週仍是量縮格局，不過由於短線跌幅不小，下週有機會回穩，但仍須避開權值股及集團作帳股。