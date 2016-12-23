台股收盤下跌40.11點 報9078.64點
2016-12-23 13:36
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天收盤下跌40.11點，跌幅0.44％，報9078.64點，成交金額為525.56億元。
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