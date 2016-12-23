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外資耶誕前匯出潮 新台幣午盤放量重貶逾1角 戰車墜溪釀4死案 屏檢認定人為疏失起訴駕駛上兵 禮客歲末促銷ROOTS特賣1折起
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外資耶誕前匯出潮 新台幣午盤放量重貶逾1角

2016-12-23  12:10

〔記者盧冠誠／台北報導〕趕在耶誕假期前最後一個交易日，外資大舉匯出，導致新台幣匯率早盤開低走低，一度重貶1.37角至32.167元價位，匯市量能亦明顯放大。

新台幣中午暫以32.136元兌1美元作收，重貶1.06角，台北外匯經紀公司成交量為8.52億美元。

外匯交易員表示，儘管適逢年底出口商拋匯作帳旺季，但外商銀行盤初買匯力道相當強勁，促使新台幣續往貶值方向前進，且貶勢擴增，而按照過去經驗，外資接下來會放長假至明年初。

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  • 新台幣中午暫以32.136元兌1美元作收，重貶1.06角。（資料照，記者盧冠誠攝）

    新台幣中午暫以32.136元兌1美元作收，重貶1.06角。（資料照，記者盧冠誠攝）

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