外資耶誕前匯出潮 新台幣午盤放量重貶逾1角

2016-12-23 12:10

〔記者盧冠誠／台北報導〕趕在耶誕假期前最後一個交易日，外資大舉匯出，導致新台幣匯率早盤開低走低，一度重貶1.37角至32.167元價位，匯市量能亦明顯放大。

新台幣中午暫以32.136元兌1美元作收，重貶1.06角，台北外匯經紀公司成交量為8.52億美元。

外匯交易員表示，儘管適逢年底出口商拋匯作帳旺季，但外商銀行盤初買匯力道相當強勁，促使新台幣續往貶值方向前進，且貶勢擴增，而按照過去經驗，外資接下來會放長假至明年初。