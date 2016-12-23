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景氣內外皆溫 台經院：台灣經濟已走出雪隧！

2016-12-23  11:50

〔記者陳梅英／台北報導〕台經院今發布11月景氣動向調查報告，製造業與服務業營業氣候點分別是連續第二個月與第四個月回升，唯有營建業受房市持續修正影響，連續兩個月下降。

景氣預測中心主任孫明德指出，當前台灣景氣呈現內外皆溫情況，製造業受到出口兩位數成長看法樂觀，服務業也在失業率連三降以及股市表現不錯下，有不錯感受，整體來看，「台灣經濟已走出雪隧！」

儘管台灣景氣已經見到曙光，但孫明德也提醒，後面「路障」仍多，包括川普上任後究竟會施行哪些政策，是否真的祭出45％高關稅等，以及英國脫歐明年正式啟動，加上法國、德國等地大選等，歐洲情勢不明；中國近期出現「錢荒」，是否產生房市泡沫等，都需要持續關注。

台經院指出，全球整體經濟情勢持續回溫，帶動我國11月出口成長率與外銷訂單金額續創今年新高，推升製造業廠商對當月景氣看法。

根據台經院調查，製造業廠商認為當（11）月景氣為「好」比率為35.2％，較上月31.3％增加3.9個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率則為19.3％，較上月21.6％減少2.3個百分點。整體廠商對未來半年景氣的看法，則出現持平。其中，對當月及未來半年景氣均以石油及煤製品業看好比例較高。

服務業方面因週年慶與年底耶誕商機來臨，以及國內經濟情勢逐漸好轉，零售業對當月及未來景氣看法均較其他服務業樂觀。

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  • 景氣預測中心主任孫明德指出，當前台灣景氣呈現內外皆溫情況，「台灣經濟已走出雪隧！」（資料照，記者王孟倫攝）

    景氣預測中心主任孫明德指出，當前台灣景氣呈現內外皆溫情況，「台灣經濟已走出雪隧！」（資料照，記者王孟倫攝）

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