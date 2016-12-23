強化東南亞網絡 萬海與川崎聯營TBS航線

2016-12-23 12:18

〔記者王憶紅／台北報導〕看好東協經濟成長，萬海（2615）宣佈將於2017年1月7日起與川崎汽船共同聯營Thailand-Belawan Service（TBS）航線，服務範圍包含泰國、新加坡、馬來西亞及印尼不老灣等地區。

萬海表示，TBS航線配置兩艘實裝1400TEU船舶擔任定期巡航服務，派船方式為萬海與川崎各投入一艘。該航線航程周期共14天，為每週一航次的定期航班，靠泊順序為：曼谷 –南加邦–新加坡–巴生北港–不老灣–新加坡–南加邦–曼谷。

萬海指出，TBS航線聯營將強化在東協區域航線布局，提供更便利的直航服務。

萬海今日股價在平盤以上遊走。