漲跌因素互見 下週國內油價預計持平

2016-12-23 11:21

〔記者黃佩君／台北報導〕庫存利空發酵，本週國際原油價格小跌，但因新台幣兌美元跌破32元大關，因此下週國內油價在漲跌因素互見下，預估持平。根據中油浮動油價公式計算，預估26日凌晨起汽柴油價格維持不變，每公升92無鉛汽油24.9元、95無鉛汽油26.4元、超級柴油22.6元。

因非OPEC國家同意跟進OPEC減產後，國際油價原應聲漲破每桶54美元；但又因美國能源部公布原油庫存意外呈現增加，庫存利空發酵下，本週國際油價又下跌。但新台幣兌美元走弱，本週跌破32元台幣大關，因此抵消國際油價下跌因素，國內油價持平。

中油7D3B指標原油價格自上週的每桶52.86美元漲至52.93美元，依中油浮動油價公式計算，預估26日凌晨起，汽、柴油每公升價格維持不變。若依估計，下週國內汽、柴油每公升參考零售價格，分別為92無鉛汽油24.9元、95無鉛汽油26.4元、98無鉛汽油28.4元、超級柴油22.6元。但實際調幅仍待中油25日中午公布。