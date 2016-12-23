| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
外資耶誕前匯出潮 新台幣午盤放量重貶逾1角 戰車墜溪釀4死案 屏檢認定人為疏失起訴駕駛上兵 禮客歲末促銷ROOTS特賣1折起
 首頁 > 財經

漲跌因素互見 下週國內油價預計持平

2016-12-23  11:21

〔記者黃佩君／台北報導〕庫存利空發酵，本週國際原油價格小跌，但因新台幣兌美元跌破32元大關，因此下週國內油價在漲跌因素互見下，預估持平。根據中油浮動油價公式計算，預估26日凌晨起汽柴油價格維持不變，每公升92無鉛汽油24.9元、95無鉛汽油26.4元、超級柴油22.6元。

因非OPEC國家同意跟進OPEC減產後，國際油價原應聲漲破每桶54美元；但又因美國能源部公布原油庫存意外呈現增加，庫存利空發酵下，本週國際油價又下跌。但新台幣兌美元走弱，本週跌破32元台幣大關，因此抵消國際油價下跌因素，國內油價持平。

中油7D3B指標原油價格自上週的每桶52.86美元漲至52.93美元，依中油浮動油價公式計算，預估26日凌晨起，汽、柴油每公升價格維持不變。若依估計，下週國內汽、柴油每公升參考零售價格，分別為92無鉛汽油24.9元、95無鉛汽油26.4元、98無鉛汽油28.4元、超級柴油22.6元。但實際調幅仍待中油25日中午公布。

廣告
  • 儘管本週國際原油價格小跌，但因台幣兌美元跌破32元大關，下週油價可能持平。（資料照，記者王善嬿攝）

    儘管本週國際原油價格小跌，但因台幣兌美元跌破32元大關，下週油價可能持平。（資料照，記者王善嬿攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中油 國際原油
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤咖哩歐姆蛋肉排
好家菜✤日式燉蘿蔔
冬甜湯✤桂圓紫米露
耶誕大餐58道
轉寄

標題：漲跌因素互見 下週國內油價預計持平


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月23日‧星期五‧丙申年冬月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.