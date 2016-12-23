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持續季線下整理 台股早盤守9100點

2016-12-23  10:10

〔記者陳柔蓁／台北報導〕昨夜美國發布經濟數據，11月耐久財訂單減少4.6％、11月失業率為6月以來新高，美股三大指數小跌收黑，今早台指期、金融期及電子期開低，台股開盤跌6.42點，來到9112.33點，預估成交量550億元。上午10點3分，加權指數報9118點。

台北外匯市場新台幣匯率今天以1美元兌32.090台幣開盤，貶6分。台幣走勢轉貶，留意外資賣壓出籠。

個股部分，台積電（2330）目前平盤，報179元。股王大立光（3008）下跌0.14％，報3595元。鴻海（2317）上漲0.6％，報83.3元。中鋼（2002）下跌0.6％，報24.75元。儒鴻（1476）上漲0.15％，報334元。中華電（2412）平盤，報101元。

台系券商觀察，短期均線持續下彎，技術指標偏空，加上外資在期貨及現貨市場轉為賣超，指數推升不易。外資開始放假，成交量將持續萎縮，建議維持降低持股、保守操作，選股上僅在回檔時留意基本面佳的塑化、鋼鐵及集團股等族群。

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  • 上午10點3分，台股加權指數報9118點。（圖擷取自雅虎股市）

    上午10點3分，台股加權指數報9118點。（圖擷取自雅虎股市）

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