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12/23重要財經新聞一覽

2016-12-23  09:17

自由時報財經︰淘寶網假貨太多 美列入惡名市場

美國貿易代表署（USTR）週三（21日）公布2016年度「惡名市場（Notorious Markets）」報告，讓侵權贗品及假貨猖獗的實體和網路市場曝光；中國阿里巴巴集團旗下購物平台淘寶網在時隔4年後，又被重新列入此一惡名昭彰的山寨品市場黑名單，還被難堪地點出：許多品牌權益持有人申訴，在要求淘寶網移除假貨時遭遇重重困難。

相關新聞請見：

淘寶網假貨太多 美列入惡名市場

蘋果日報財經︰川普貿易保護 彭淮南：全球都輸家

中央銀行昨日召開第4季理監事會議，央行總裁彭淮南會後表示，假設台灣達到充分就業，明年國內生產毛額（GDP，Gross domestic product）成長率應可逾2.9%，接近3%。不過對於美國新任總統川普頻頻提及貿易保護主義，彭憂心，若全球化走回頭路，「每個國家都是輸家」。

工商時報財經︰彭總裁：川普反全球化 台灣恐重傷

中央銀行昨（22）日召開第4季年終理監事會，央行總裁彭淮南強調，由於台灣參與全球化的程度非常高，美國新任總統川普若真的採取「保護主義」，對台灣會有很大很大（負面）影響。

中國時報財經︰川普貿易保護衝擊全球 彭老：台灣腹背受敵

川普即將就任美國總統，中央銀行總裁彭淮南昨（22）日首度對「川普經濟學」示警，因台灣出口到美國相對台灣GDP比率達7.8％，且台灣輸出中間財至大陸比重居高，一旦大陸輸美產品受到貿易制裁，亦會被波及，可謂腹背受敵。

經濟日報財經︰銀行拚都更 放款不受限

行政院長林全昨（22）日與金融業座談，金管會在會中釋出大利多，將透過修改都更條例方式，將都更案放款額度排除銀行法「天條」建築融資上限30%限制，此舉將使建築放款空間擴大，對銀行、不動產業都是利多。

星島日報財經︰中銀76億售集友 廈門國際等接貨

中銀香港（2388）出售集友銀行的交易，昨晚終於塵埃落定，花落10月時傳出的廈門國際投資及集美校委會。中國銀行（3988）與中銀聯合公告，擬出售集友銀行約211.48萬股普通股，佔集友銀行70.49%。交易作價76.85億元，與早前市場估計的16億美元（約124.8億港元）有頗大距離。

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  • 時隔4年後，阿里巴巴因為旗下淘寶網假貨充斥及在檢舉山寨品時要求下架困難，再次被美國貿易代表署列入「惡名市場」名單內。（美聯社）

    時隔4年後，阿里巴巴因為旗下淘寶網假貨充斥及在檢舉山寨品時要求下架困難，再次被美國貿易代表署列入「惡名市場」名單內。（美聯社）

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