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紓困最老銀行 義大利國會通過200億歐元基金

世界最古老的銀行義大利西雅那銀行面臨財務困境，在無法自行籌資下，義國議會昨已通過200億歐元紓困基金。（彭博）

2016-12-23  00:08

〔記者楊芙宜／台北報導〕義大利第3大銀行業者西雅那銀行（Monte dei Paschi di Siena）在無法取得關鍵投資者金援後，該國議會昨（22日）通過200億歐元紓困基金，將舉債籌資這筆基金，用以擔保銀行體系的流動性充足。

根據CNBC報導，西雅那銀行股價週四（22日）在義大利股市開盤後跳水6.75%，一度暫停交易，不過後來跌幅逐漸縮小，迄台灣晚間11點半，跌2.7%。

這家世界最古老的銀行週三表示，106億歐元的流動性部位只夠4個月支用，遠較先前預估的11個月時間更短。

西雅那銀行指出，由於無法確保關鍵投資人金援10億歐元，導致無法讓範圍更廣的投資社群對西雅那銀行增加投資。這結果意味著，該銀行只能依賴國家予以紓困，並迫使持有該銀行債券的債權人吸收部份損失。

西雅那銀行數據顯示，「債轉股」已籌得資金24億多歐元，較50億歐元的籌資目標仍有相當距離。此「債轉股」籌資一直持續到週四結束。

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