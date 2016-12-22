2年來最快！ 美國Q3成長率又上修至3.5％
2016-12-22 23:27
美國第3季GDP成長率再次上修至3.5%，創2年來最快速度。（法新社）
〔記者楊芙宜／台北報導〕美國商務部今天公布數據顯示，美國第3季經濟擴張較上次預估的更快，GDP（國內生產毛額）成長率從上次估計的3.2%上修至3.5%，服務業支出、智慧財產權、州和地方政府工程等多項因素都有貢獻。
這是美國自2014年第3季以來成長率最高季度，相較今年第2季GDP成長率僅1.4%。而美國商務部10月份公布的第3季GDP成長率初估值2.9%，11月底上修至3.2%，今日再上修至3.5%。
此項上修較市場預估的3.3%更高，反映美國經濟2年來最快擴張，受惠於企業、非營利機構的研發支出，和金融服務的使用。
不過，根據彭博對分析師的調查，美國第4季經濟可能無法維持上季的成長速度，迄至年底的這季GDP成長率預估中值為2.2%。
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