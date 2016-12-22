威力彩、今彩539 頭獎皆摃龜！

2016-12-22 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月22日）開獎的第105000102期威力彩，頭獎摃龜；第105000306期今彩539，頭獎也摃龜。

第105000102期威力彩中獎號碼為：第1區「09、10、16、29、32、38」，第2區「06」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎7注獲得，可得15萬元；肆獎共22注獲得，每注可得2萬元；伍獎共151注獲得，每注可得4000元；陸獎共1304注獲得，每注可得800元；柒獎共2325注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬2039注獲得，每注可得200元；玖獎共1萬6958注獲得，每注可得100元；普獎共2萬6280注獲得，每注可得100元。

第105000306期今彩539中獎號碼為「07、18、22、24、30」，頭獎摃龜；貳獎共185注獲得，每注可得2萬元；參獎共6708注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬501注獲得，每注可得50元。

第105000102期38樂合彩中獎號碼為「09、10、16、29、32、38」，五合共1注獲得，每注可得115萬元；四合共3注獲得，每注可得6萬7500元；三合共99注中獎，每注可得5750元；二合共1921注中獎，每注可得750元。

第105000306期39樂合彩中獎號碼為「07、18、22、24、30」，四合摃龜；三合共179注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6111注中獎，每注可得1125元。

第105000306期3星彩中獎號碼為「150」，正彩共34注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第105000306期4星彩中獎號碼為「4290」，正彩共6注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見