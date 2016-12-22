胖達人母公司「基因國際」 要賣了
2016-12-22 21:24
〔記者陳永吉／台北報導〕3年前的胖達人事件主角—基因國際（6130），今天公告將被星寶電子及陳思羽公開收購，收購股權達51%，經營權正式易主，而收購價格為27.9元，相較今天基因收盤價24.8元，溢價12.5%。
3年前胖達人因為標示不實，加上代言人為小S，因為名人卻又代言不實，之後引發一連串包括詐欺、炒股、內線交易等風波，牽扯出小S老公跟公公，鬧得沸沸揚揚，而當時胖達人的母公司就是基因國際。
而這家基因國際原本就是被醫美診所—韓風整形入主後更名，董事長為徐洵平，監察人為姜麗芬，兩人為夫妻，目前仍是基因國際的最大股東，持有基因股票1.74萬張，持股比例超過65%。
根據此收購計畫，星寶預計收購13,617張基因持股，比重為51%，收購期間為今天起至明年1月11日止，預計收購金額約3.8億元，已開具履約保證。星寶在收購計畫中表示，由於近年基因國際營運成長動能減弱，公開收購人未來除維持現有營運項目外，擬計畫協助基因引進電子商務業務，藉以強化基因國際營運動能，有助於提升未來之營運狀況暨股東權益。
不過這家星寶電子，從商業司的資料中顯示，是在上個月底才成立，資本額3億元，目前股東僅有2位，分別是陳啟民及黃坤鍵；另外基因股價今天雖收24.8元，但股價從11月9日低點起算，漲幅近2成，相較上櫃生技指數這段時間上漲0.68%，明顯強勢。
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