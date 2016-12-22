威力彩、今彩539 開獎囉！

2016-12-22 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕今天（12月22日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：

第一區：09、10、16、29、32、38。第二區：06。

38樂合彩：

09、10、16、29、32、38。

今彩539：

07、18、22、24、30。

39樂合彩：

07、18、22、24、30。

3星彩：

150。

4星彩：

4290。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見