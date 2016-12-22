威力彩、今彩539 開獎囉！
2016-12-22 21:00
〔即時新聞／綜合報導〕今天（12月22日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：第一區：09、10、16、29、32、38。第二區：06。
38樂合彩：09、10、16、29、32、38。
今彩539：07、18、22、24、30。
39樂合彩：07、18、22、24、30。
3星彩：150。
4星彩：4290。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見
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