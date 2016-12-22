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台船標得25億元潛艦國造設計案

2016-12-22  20:39

〔記者王憶紅／台北報導〕台船（2208）今日公告，標得國防部高達近26億元潛艦國造委託規劃設計案，預計109年12月22日前履約完成。

台船指出，國防部今日通知公司得標，契約金額達25.91億元，將挹注台船營收。

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  • 台船公告標得國防部高達近26億元潛艦國造委託規劃設計案。（圖擷自官網）

    台船公告標得國防部高達近26億元潛艦國造委託規劃設計案。（圖擷自官網）

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