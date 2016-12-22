商業本票改「無紙化」發行 政院通過修法
2016-12-22 19:31
金管會銀行局副局長莊琇媛指出，短期票券若改採無實體發行，將有助於提升發行效率，並降低人工作業成本。（記者王孟倫攝）
〔記者王孟倫／台北報導〕我國商業本票之「無紙化」時代來臨！金管會表示，為推動短期票券初級市場無實體化（無紙化），及協助企業簡化融資性商業本票之簽發作業，行政院今天通過＜票券金融管理法＞第26條修正草案，將積極協調立法院、速完成修法程序。
金管會表示，為簡化簽發作業及降低風險，部分大型企業建請政府，推動「融資性商業本票」無實體化之發行。根據統計，截至12月19日，該類型商業本票發行餘額已達新臺幣1.5兆元，占全體短期票券發行總餘額約8成5。
金管會銀行局副局長莊琇媛指出，現行的票券金融管理法第26條，雖已訂有短期票券得以登記形式（無實體）發行，但實務上，若本票發生退票，持票人依法行使追索權時，仍須持本票正本向法院聲請裁定後強制執行。
因此，如改採無實體發行，將有助於提升發行效率及安全性，並降低人工作業成本。
該修正要點，包括：明定以債票形式及以登記形式發行之短期票券，除國庫券外，應分別送集中保管機構保管或辦理發行登記；增訂由集中保管機構辦理發行登記之短期票券，到期不獲付款時，集中保管機構應出具債權證明文件及不獲付款證明文件交予執票人或持有人等。
對此，莊琇媛強調，本次修法有助於因應大型企業對登記形式融資性商業本票發行需求，提升貨幣市場效率與作業安全性，並解決無實體商業本票可能產生「票據法」上追索權行使之相關疑義。
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