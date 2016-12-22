台加租稅協定生效 租稅協定版圖擴至北美

2016-12-22 19:46

［記者吳佳蓉／台北報導］財政部國際財政司長宋秀玲今宣布，台加租稅協定已於19日正式生效，明年元旦起適用，可望化解僑胞遭兩邊重複課稅的問題；同時，考量不少僑民為退休後移民，還特別放寬退職所得可比照台灣稅法，享有定額免稅，條件優於加國與他國租稅協定。

宋秀玲表示，台加租稅協定生效，具有指標性意義，不僅為台灣第31個生效的全面性租稅協定，也是首個於北美洲生效的協定，為租稅協定版圖再下一城。據統計，目前約有6萬多名僑胞，皆為租稅協定的潛在受益者。且加拿大為台灣第23大貿易夥伴、台灣則為加國第12大貿易夥伴，兩地經商企業也可因協定受惠。

在租稅優惠部分，宋秀玲指出，台加協定內容與先前已簽訂協定優惠相去不遠，但由於在加國僑胞，不少在兩地都具稅務居住者身份，常出現重複課稅問題，使協定中提供的居住者身份相互協議機制，在台加租稅協定中，更具意義。

她表示，明年起，遭重複課稅的僑胞可向稅局提出申請，由雙方稅局自行協議，按永久住所在哪、主要利益中心、經常居所等條件，判斷哪一國才具有課稅權，化解以往兩邊都得繳稅還不可相互扣抵的問題。

此外，宋秀玲指出，考量不少在加拿大的僑胞，是在台退休後才移民去加拿大，都有一定的退職所得，包括月退及一次領取退休金。不像台灣退職所得可定額免稅，加拿大稅法規定，退職所得得全額課稅，且稅率不低。

因此，特別與加拿大當局爭取，讓僑胞退職所得可比照台灣規定，享有一樣的定額免稅額度，以保障僑胞退休生活。對照加拿大與他國簽訂的租稅協定，台加租稅協定針對退職所得所給予的租稅優惠，條件更優。

另一方面，宋秀玲表示，加拿大稅法有一項特別之處，就是當地稅務居民放棄身份時，須繳交「離境稅」，即使財產未賣出、產生獲利，還是要對留在加拿大這段期間所增加的財產繳稅。

過去沒有租稅協定，僑胞從加拿大回台後，把手上財產賣掉、申報所得稅時，不可扣除在加拿大已繳納的離境稅，但明年起隨租稅協定開始適用後，便可扣除。

宋秀玲指出，除已生效的31個租稅協定外，目前台灣與波蘭、中國也已簽訂租稅協定，期待能早日生效；此外，她透露，目前與歐洲2國、中南美洲1國以及東亞、中亞2國，總共5國洽簽的租稅協定，都已快進入「收割期」，希望能再擴大台灣租稅協定版圖。