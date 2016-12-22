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陽明謝志堅：對海運前景看好

2016-12-22  19:00

〔記者王憶紅／台北報導〕陽明（2609）董事長謝志堅指出，目前陽明已經全部動起來，且第四季運價揚升，預期到春節前都很樂觀，再加上供需逐漸平衡，對貨櫃航運前景看好。

謝志堅指出，目前貨運市場第四季淡季不淡，在美歐線運費有明顯提升下，預計到明年春節前的運價都很樂觀。

謝志堅指出，目前簽訂的美國線明年運價較之前增加50%，歐洲線則增加一倍以上，再加上供需失衡現象逐漸緩和，以及美元強勁，歐元、人民幣貶值，對出口有幫助，全球貨流將會增加，對貨櫃景氣前景看好。

謝志堅說，陽明加入的THE海運聯盟明年4月即將上路，屆時，碼頭費用會降低，再加上其他成本節省，預期明年至少可以減少50-60億元的虧損。

陽明前三季虧損高達130.23億元，每股虧損3.76元。

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  • 陽明董事長謝志堅看好貨櫃未來景氣。（記者王憶紅攝）

    陽明董事長謝志堅看好貨櫃未來景氣。（記者王憶紅攝）

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