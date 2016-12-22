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風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
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陽明最長一日 股東臨時會超過6小時

2016-12-22  18:53

〔記者王憶紅／台北報導〕陽明（2609）今日舉行股東臨時會討論減、增資案，由於減資幅度高達53%，且股價處在歷史低點的不到5元，遭到小股東連番砲轟，也因此，股東臨時會從早上9點開始，直到下午3點02分才結束，歷時6個小時，創下陽明成立以來的歷史之最。

小股東提問相當多元，包括質疑公司經營能力、子公司全洋公司黑箱作業、以及大股東華懋法人代表人身份等等。

對於小股東的炮轟以及近日立委、名嘴的批評，今年6月才接下董座一職的謝志堅指出，身為董事長概括承受。不過，謝志堅也澄清，大家引據的資料，很多是不對的，很多黑函，多是離職員工寫的，但這些寫的，很多也都不是真的，唯一正確的是，陽明虧損。陽明前三季虧損達130.23億元，每股虧損3.76元。

謝志堅指出，全洋是為因應權宜輪而設立的100%持股子公司，無論是應收帳款、應付帳款，最後全部在合併報表顯現；而持股約2.19%的台灣華懋，投資陽明超過10年，與交通部持股33.31%，差距很大，陽明不可能成為中資公司。

在小股東持續炮轟下，直到下午2點多才投票表決通過160.04億元、減資比率53.27%的減資案，同時也投票表決通過將以私募普通股方式辦理現金增資10億股，預計執行時限為一年。而謝志堅在3點02分宣布，散會。

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  • 陽明股東臨時會上，小股東自製抗議白布條。（記者王憶紅攝）

    陽明股東臨時會上，小股東自製抗議白布條。（記者王憶紅攝）

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