一例一休明上路 吳東進：一視同仁是「大錯特錯」

2016-12-22 19:41

〔即時新聞／綜合報導〕一例一休將於明天上路，新光金控董事長吳東進今對此表示，勞基法修正後將所有行業一視同仁是「大錯特錯」，呼籲政府在新制實施後能給各行各業調整成適合自己行業樣態的空間。

《中央社》報導，新光集團除有金控，旗下還有保全、醫院等事業體，針對一例一休明天就要先上路，吳東進今天 表示，各行各業都有自己的行業樣貌，不能依一套勞基法就一視同仁，在一例一休上路後，企業若要透過增加人力的方式降低加班狀況，光人力成本可能就要增加25%。

以新光醫院護士採彈性工時，每週排班40小時、月薪新台幣3萬6000元為例，一旦加班日薪就馬上從1200元暴增為3900元，加上年假代金入法，新光醫院1年的人事成本將增加超過3000萬元。而保全業過往常連續上班16小時後，隔日全天休假，新制中對加班的限制甚嚴，即使員工想上班、甚至自願簽署加班同意書，還是有觸法問題。因此吳呼籲，新制實施後政府可給各行各業一段緩衝時間，再依各自需求向主管機關提出可調整的方向。