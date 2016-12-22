央行連2季維持利率不變 豪宅續控管

2016-12-22 17:16

〔記者盧冠誠／台北報導〕中央銀行今天舉行年終理監事會議，決議維持代表政策利率的重貼現率為1.375％不變，這是自9月底以來，連續2季維持利率不變。

房市控管方面，央行自去年8月起，陸續鬆綁大部分房市管制後，本次會議依舊維持高價住宅（豪宅）房貸最高6成限制。

此外，考量經濟成長與物價情勢等因素，央行把明年M2貨幣成長目標區訂為2.5％至6.5％，與今年相同。