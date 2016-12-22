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連6貶 新台幣收32.03元 續創近5月新低

2016-12-22  16:15

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天呈現狹幅盤整格局，終場小貶1分，以32.03元兌1美元作收，匯價連6貶並續創近5個月新低，台北外匯經紀公司成交量為6.92億美元。

外匯交易員表示，中央銀行下午召開年終理監事會議，在結果出爐前，銀行間交投保守、謹慎，導致新台幣缺乏大幅升值或貶值動能，多於平盤附近整理，靜待新的消息面指引。

新台幣今以32.080元開出，最高32.001元、最低32.080元，終場收32.030元。

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  • 新台幣匯率今天呈現狹幅盤整格局，終場小貶1分，以32.03元兌1美元作收，匯價連6貶並續創近5個月新低，台北外匯經紀公司成交量為6.92億美元。（資料照，記者李靚慧攝）

    新台幣匯率今天呈現狹幅盤整格局，終場小貶1分，以32.03元兌1美元作收，匯價連6貶並續創近5個月新低，台北外匯經紀公司成交量為6.92億美元。（資料照，記者李靚慧攝）

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