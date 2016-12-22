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內政部：後年起雨遮、屋簷不登記附屬建物

2016-12-22  16:30

〔記者徐義平／台北報導〕「屋簷」、「雨遮」不登記，內政部決議2018年1月1日上路。

內政部地政司表示，今部務會報通過「地籍測量實施規則」部分條文修正草案，目的為改善建物虛坪問題，將無法供人員生活實質滯留的「屋簷」、「雨遮」，刪除以附屬建物測繪的規定，並訂定新制適用時點為2018年1月1日。

內政部地政司指出，本次「地籍測量實施規則」修正，主要是為具體回應各界期待改善建物虛坪問題，於第273條刪除屋簷、雨遮以附屬建物測繪規定，及將建物地下層測繪邊界改以竣工平面圖所載面積範圍（牆壁中心）為界，並訂定新舊制適用的過渡規定。

內政部說明，本規則草案於研商過程及預告期間，部分業者、團體雖曾表達第273條不宜修正之意見，惟內政部於多年前即曾邀集相關單位開會研議，自100年5月1日起實施「屋簷、雨遮登記不計價」折衷措施，但該階段性措施實施迄今已逾5年，又僅適用於預售屋，與成屋買賣之計價方式不一，易生混淆，甚者有藉此規定漏洞而炒作預售屋進行套利，造成市場投機亂象，衍生交易糾紛。

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  • 內政部：後年起雨遮、屋簷不登記附屬建物。（資料照，記者陳恩惠攝）

    內政部：後年起雨遮、屋簷不登記附屬建物。（資料照，記者陳恩惠攝）

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