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三大法人賣超76億 外資賣超72億

台股集中市場三大法人外資賣超、投信賣超、自營商賣超，合計賣超新台幣76.55億元。（資料照，記者羅沛德攝）

2016-12-22  15:00

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資賣超、投信賣超、自營商賣超，合計賣超新台幣76.55億元。

外資今天賣超72.9億元，投信賣超1.35億元，自營商賣超2.3億元。三大法人合計賣超76.55億元。

台股今天跌85.51點，收在9118.75點，成交值新台幣 577.46億元。

105年12月22日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 772,158,990 1,143,002,216 -370,843,226
自營商（避險） 3,468,996,770 3,328,682,323 140,314,447
投信 752,526,580 887,548,740 -135,022,160
外資及陸資 11,443,400,464 18,733,069,553 -7,289,669,089
合計 16,437,082,804 24,092,302,832 -7,655,220,028

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