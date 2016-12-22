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八大類股全走跌 台股收9118.75點

2016-12-22  14:49

〔記者洪友芳／新竹報導〕耶誕節將到，美股收跌，亞股也一片綠，台股今受金融股等急殺尾盤的衝擊，終場加權指數收9118.75點，為今天最低點，較昨下跌85.51點、跌幅0.93%，失守9200點大關，成交量577.46億元。

台股今以9204.29點平盤開出，最高僅觸及9209.72點，盤中震盪收9118.75點最低點。除了生技醫療小漲之外，八大類股全面下跌，水泥、塑化、鋼鐵、金融、營建、觀光、光電、電子零組件等類股跌幅均超過1%。

大型權值股台積電（2330）受前研發大將蔣尚義出任中芯獨董的影響，今股價表現疲軟，跌破180元大關，以179元、下跌1元作收；鴻海（2317） 也下跌0.5元，收82.8元；股王大立光（3008）收3600元、下跌40元。

美光財測優於預期，DRAM族群南亞科 （2408）、華邦電（2344）、威剛（3260） 、晶豪科（3006）等股價皆上揚；生技醫療類股則跌深反彈，其中景岳（3164）更攻漲停。

法人指出，耶誕節將到，外資放長假，市場買盤縮手，建議投資人保守因應，慎選基本面且產業前景較佳個股，原物料上漲受惠股也可參考。

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  • 八大類股全走跌，台股收9118.75點。（資料照，記者王孟倫攝）

    八大類股全走跌，台股收9118.75點。（資料照，記者王孟倫攝）

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