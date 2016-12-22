台股多頭休兵 季線失守

2016-12-22 14:03

〔記者王憶紅／台北報導〕美股道瓊工業指數近關情怯，周三小跌0.16%，離2萬點大關只差一小步，連帶Nasdaq、S&P 500等各主要指數全數收低，影響亞股今日士氣。台股開平震盪走低，終場下跌85.51點，以9118.75點作收，季線失守；成交量因為外資年底放長假影響，僅577億元，連續4日維持低量狀態。

觀察盤中各類股表現，僅生技製藥等少數次產業族群呈現小漲走勢，表現逆勢抗跌，而電子類股中的網通、光學、零組件，以及金融保險、水泥原物料等族群，普遍獲利回吐。大型權值股中，台積電、大立光、鴻海等欲振乏力下，指數亦難有好的表現。

第一金店頭市場基金經理人陳思銘表示，時序進入12月下旬，本周末耶誕節來臨，雖然歐美消費買氣活躍，但是外資法人紛紛放長假，股市交投轉淡，不利指數上行。同時，法人和集團年底作帳進入尾聲，後續拉抬的機會和空間有限。

不過，國內景氣落底回溫，11月外銷接單創下歷年同期以來新高之外，國發會訂定明年經濟成長目標要達到2%以上，同時，中研院最新預估明年經濟成長雖相對保守，只有1.68%，但已明顯優於今年的1.23%預估值。

在實質基本面支撐下，台股短線雖然面臨量能不繼，上漲動能不足，但從中長期的角度來看，指數後市仍有向上推升的空間，尤其是景氣能見度明確、業績具成長動能的產業或個別企業，值得投資人留意，看好電子零組件、網通、電競、汽車、金融、塑化等族群，建議以買黑不買紅、分批布局兩大原則，逢低加碼因應。