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2017年GDP保2有困難？中研院：約1.68％

2016-12-22  13:56

［記者吳柏緯／台北報導］明年全年GDP要保2恐怕有難度。中央研究院經濟研究所今天上午發布2017年台灣經濟情勢總展望報告，研究員周雨田表示，明年台灣的經濟成長率會較今年的1.23%略為上升，大約落在1.68%。

周雨田指出，明年經濟「乍暖還寒」的主要原因在於，先進國家、新興市場以及發展中國家的經濟表現將逐漸趨穩，為台灣的出口與投資帶來轉機，綜合各項數據與情況後，預期2017年台灣實質經濟成長率約為1.68％。

雖然預估數字為1.68%，不過周雨田強調保2仍有機會。他表示，若政府刺激內需方案能夠落實並達到預期效果，GDP可望上修至2%，此外，甚至若川普政府能夠採取中性的經濟政策、中國經濟發展沒有大幅度趨緩，以及全球金融市場能夠穩定，2017年的GDP更可望達到2.97%。

中研院經濟所所長簡錦漢分析，明年台灣經濟情勢仍會受美國新政的影響，進一步牽動台灣在全球貿易布局；歐洲經濟則會受到民粹主義抬頭的風險、中國長期經濟成長減緩以及美國升息導致的資金風險也將持續。

中研院經研所預估2017年經濟成長率為1.68%，高點落在第1季，各季依序為2.25%、1.92%、1.48%、1.14%。但考量不確定因素下，2017年全年實質經濟成長率區間預測為0.52%至2.97%。

至於物價，則仍會受到石油價格上漲的影響，周雨田表示明年全年消費者物價指數成長率約落在1.13%，失業率則會較今年下修0.02個百分點，降低至3.91%。

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  • 中央研究院經濟研究所今天上午發布2017年台灣經濟情勢總展望報告，研究員周雨田表示，明年台灣的經濟成長率會較今年的1.23%略為上升，大約落在1.68%。（中研院提供）

    中央研究院經濟研究所今天上午發布2017年台灣經濟情勢總展望報告，研究員周雨田表示，明年台灣的經濟成長率會較今年的1.23%略為上升，大約落在1.68%。（中研院提供）

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