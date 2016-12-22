樂視再登場 未來3年電視營收衝200億元人民幣

2016-12-22 15:02

〔記者王憶紅／台北報導〕LeEco樂視20日於北京舉辦「Open Eco」發布會，宣布大屏生態用戶達千萬，即將踏入全新階段，並定下未來3年非硬件大屏生態營運累計收入，超過人民幣200億元的目標。

經過財務風雨，樂視「Open Eco」發布會由樂視致新總裁梁軍主持，總裁賈躍亭並未出席發布會。梁軍指出，樂視致新是上市公司，對於電視業務而言，受到樂視財務衝擊事小，目前樂視受到的資金壓力，主要是電動車以及手機供應鏈，而賈躍亭先前預計，會在3至4個月内，逐漸讓業務恢復正常，或找到解決方法。

會中發布最新型號超級電視uMax85、X65S及LeEco智能家庭中心──屏霸，樂視盒子亦回歸中國市場，推出全新樂視盒子U4。

此外，LeEco宣布展開Open Eco戰略，國家級媒體平台CIBN和數碼電視網絡營運商華數TV，將成為首批加入LeEco大屏生態開放體系的合作夥伴。

美國銷售的uMax85將在中國上市，也將推出65吋的X65S，而樂視盒子U4今年八月在北美市場率先推出，創下首發後8天下單量超過5萬部記錄。

樂視指出，LeEco一直致力打造垂直整合的「平台+內容+硬件+軟件+應用」樂視生態。梁軍表示，將展開與第三方夥伴的深度合作，並無縫整合到樂視生態系統，形成一致的用戶體驗和更高的商業價值。

針對媒體平台CIBN和數碼電視網絡營運商華數TV，加入LeEco大屏生態開放體系後，梁軍指出，樂視生態在接入第三方合作夥伴後，將繼續保持樂視生態閉環的體驗不變，同時為用戶提供更多更豐富的互聯網服務。