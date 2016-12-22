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靜待央行會議 新台幣盤整暫收32.019元

2016-12-22  12:12

〔記者盧冠誠／台北報導〕中央銀行今日下午3點半將召開年終理監事會議，結果預計下午5點左右出爐，在此之前，新台幣匯率早盤呈現狹幅盤整格局，缺乏明確方向，銀行間靜待新的消息面指引。

新台幣中午暫以32.019元兌換1美元作收，小升0.1分，台北外匯經紀公司成交量為3.37億美元。

外匯交易員表示，目前市場普遍預期央行將按兵不動，並轉向聚焦央行總裁彭淮南對明年經濟景氣展望，以及如何看待近期亞洲主要貨幣中相對強勢的新台幣。

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  • 中央銀行今日下午3點半將召開年終理監事會議，在銀行觀望下，新台幣中午暫以32.019元兌換1美元作收，小升0.1分。（資料照，記者盧冠誠攝）

    中央銀行今日下午3點半將召開年終理監事會議，在銀行觀望下，新台幣中午暫以32.019元兌換1美元作收，小升0.1分。（資料照，記者盧冠誠攝）

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