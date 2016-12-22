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GDP亂喊的? 陳添枝：景氣有變化便調整

2016-12-22  11:49

〔記者王孟倫／台北報導〕國發會主委陳添枝今天赴立院經委會備詢，立委質疑，主計總處每次發布GDP（經濟成長率）預測值後，就頻頻下修，根本就達不到，讓外界感覺是隨便喊喊；陳添枝強調，當景氣有重大變化，原本預估數據就會有落差、需要調整，並非亂喊的。

陳添枝與經濟部長李世光今天至立院經委會，專案報告「國內促進投資、招商等景氣復甦工作成果報告」。

民進黨立委蘇震清質詢，主計處預估明年GDP成長率是1.87%，國發會是不是把明年「經建目標」的GDP訂在2%？

陳添枝答詢表示，還沒有定案，預計下週對外公布；他表示，「國建目標」為一個區間，且政府要展現企圖心，目標值會比主計處預估值要高，因此，最低不能低於2%。

不過，蘇震清質疑，主計總處已經在上個月，將明年GDP微幅調降至1.87%，我們發現，每次對外公布的數字都達不到，之後再下修就好，「好像GDP是隨便講講沒關係，反正又不會怎樣」。

陳添枝說明，主計處是以掌握到總體經濟數字，進行通盤預估判斷，但如果景氣出現很大變化，預估就會有落差，這是無法避免的。

但立委黃偉哲質詢表示，過去8年的實際經濟成長率的數字，只有兩年高於經建目標，其餘6年都比較低，也就是說，國發會訂定的經建目標都沒有達到。

陳添枝答詢強調，「經建目標」是努力目標，並非預測值，「經建目標」讓政府多加把勁，讓相關施政能有效果、可以反映在上面。

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  • 國發會主委陳添枝（右）今天表示，GDP預估並非胡亂喊，而是景氣出現變化而需要調整。（記者王孟倫攝）

    國發會主委陳添枝（右）今天表示，GDP預估並非胡亂喊，而是景氣出現變化而需要調整。（記者王孟倫攝）

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