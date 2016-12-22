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北市公告土地現值 跌幅2.43％是1980年來次深

受此波房地產跌價影響，北市公告土地現值結束連12漲。（記者徐義平攝）

2016-12-22  11:20

〔記者徐義平／台北報導〕受此波房地產跌價影響，北市公告土地現值結束連12漲。根據北市地政局發布資訊，明年公告土地現值修正約2.43%，是1980年以來跌幅次深的紀錄，若加上先前台北市針對適用新標準單價的房屋，給與打折減稅等優惠，台北市房地的持有稅與交易稅，急漲風潮已經告歇，政策對房市的壓抑可望逐漸鬆手。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，公告土地現值與交易時的土增稅有密切關係，台北市此次調降公告土地現值，但調整幅度並不大，因此對於屋主來說，售屋時土增稅不見得可以少繳很多，不過這幾年急漲的公告土地現值止漲後，土增稅不會再增加，加上北市府對於新成屋與中古豪宅適用新房屋標準單價的房屋，給予前六年折扣，中古豪宅的豪宅稅調整等，減緩房屋稅大增的狀況，整體來說，台北市持有稅與交易稅雙漲已經告一段落。

至於，地王部分，仍由101大樓拿下，不過即使是地王也難擋房地產下跌的走勢，公告土地現值下跌約2.92%，由於101大樓屬於BOT型的開發案，土地並未過戶賣斷給開發商，因此即使地價上漲至每平方公尺176.2萬元，但土地並未過戶產生移轉，因此也沒有高額土增稅的問題。

以目前已經公告評定結果的六都來看，台北市的跌幅是六都之冠，比較特別的是，此次調查反映出來台北市的12個行政區全數下跌，高達89.6%的區段大多下跌或持平，其中文山區的跌幅最深，下跌約3.94%，跌最少的則是中正區，僅下修約1.05%。

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