北市豪宅降稅激勵 北台前十總銷排行將改寫
〔記者徐義平／台北報導〕北市豪宅稅降稅又緩漲，激勵北市多個豪宅建案推出進度，至少四新案已準備上膛，預期將讓前十大推案金額建案排行榜重新排名，大安區的指標豪宅案「ONE PARK」甚至可能一舉攻上榜首。
根據《住展》雜誌調查最新的北台灣前十大推案金額個案，今年信義計畫區指標豪宅案「琢白」，以及大安區的豪宅案「和平大苑」各以總銷金額220億元，順利擠進榜單史上單一個案第六大推案金額。
《住展》雜誌企研室經理何世昌表示，目前史上十大建案2016入榜門檻再往上推升到200億，榜首則由「西華富邦」四度蟬聯，但預估明年榜首可能被總銷破500億元的「ONE PARK」取而代之。
目前《住展》雜誌所彙整的「十大建案排行榜」，是以建案總案量作為比較基準。2016排行榜第一名依然是大直重劃區的「西華富邦」，總銷估為500億元，是目前北台灣唯一一個案量達五百億的建案，更已蟬聯四年榜首。
同列為第二名的是汐止廠辦案「遠雄U-TOWN」一期、與信義區豪宅案「皇翔御琚」，案量約為300億。一起位在第四名的是大直重劃區商辦案「台北時代廣場」、與大安區豪宅案「宏盛帝寶」，案量約為250億。
其中，「宏盛帝寶」曾是蟬聯榜首最久的建案，從2001至2010年間都無人可以挑戰，整整維持十年榜首地位，直到2011年才被「遠雄U-TOWN」取而代之。然而，「U-TOWN」王座還沒坐熱，2013年就被「西華富邦」給中斷。
排行榜第六至第十名，分別是同為總銷220億元的「琢白」、「美河市」以及「和平大苑」；同為總銷200億元的「遠東世紀廣場NO.1」及「城上城」。
何世昌預估，受到北市豪宅降稅激勵、以及經濟前景稍見好轉的帶動之下，2017年台北市明年將進入「豪宅年」，多個超大型豪宅案可望啟動銷售，將重新改寫「十大建案排行榜」的排行與紀錄。
包括「ONE PARK」、「陶朱隱園」與「正義國宅改建案」、「興雅BCF」都有機會擠入十大建案排行榜內，榜內名字將呈現大洗牌，且「ONE PARK」案量估約520～580億，若如期釋出後勢必成為十大建案龍頭。
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