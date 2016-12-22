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風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
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陽明臨股會小股東砲轟 董座謝志堅：概括承受

陽明召開臨時股東會，會中小股東自製大字報，清楚表達自己的主張。（記者王憶紅攝）

2016-12-22  10:37

〔記者王憶紅／台北報導〕陽明今日召開臨時股東會，討論減資增資案，面對小股東輪番質疑經營績效，甫擔任近6個月董事長一職的陽明董事長謝志堅指出，很多立委提供的資料並不正確，大家不能隨之起舞，但身為董事長，會概括承受。

謝志堅表示，從事航運業40.5年，一直認真負責，而影響貨櫃航運業的因素，60%來自大環境，今年海運景氣不佳，各大貨櫃業者都虧損，希望小股東持續支持陽明。

今日股東會由董事長謝志堅親自主持，是謝志堅在今年6月上任董座後，主持的第一個股東會。

陽明前三季虧損130.23億元，每股虧損3.76元，因此，會議一開始，小股東頻頻發言，會議進度嚴重落後，目前仍只進行報告事項第一項。

陽明累計待彌補虧損為161.43億元，之前董事會決議通過財務改善計畫，將辦理減資彌補虧損160.04億元，減資比例53.27%，同時也將以私募普通股方式，辦理現金增資10億股，預計今日提報股東臨時會並於通過後執行。

陽明截至第三季每股淨值約5.76元，未來減資再增資後，每股淨值將回升至12元以上。

陽明日前出售內湖區辦公大樓予南山人壽，處分利益3.88億元，將於第四季認列，第四季虧損可望縮小。

陽明今日盤中股價在平盤4.7元附近震盪。

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  • 陽明召開臨時股東會，會中小股東輪番砲轟陽明經營績效。（記者王憶紅攝）

    陽明召開臨時股東會，會中小股東輪番砲轟陽明經營績效。（記者王憶紅攝）

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